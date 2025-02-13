В Днепре массово отключили свет и воду: в чем причина и когда включат

Жители жалуются, что их не предупредили об отключении заранее

В четверг, 13 февраля, в Днепре без света, воды и отопления остались жители многих улиц. На жилом массиве Тополь и в Чечелевском районе воды может не быть до завтра.

В городе продолжаются как плановые, так и аварийные ремонтные работы. Об этом сообщает Днепровский городской совет. Также информацию об отсутствии воды и электричества подтверждают "Телеграфу" местные жители.

Где нет воды:

вся улица Надежды Алексеенко;

улицы Полигонная, Архитектора Олега Петрова, Писаржевского и Юрия Горовца.

Где нет отопления:

улица Дмитрия Скоробогатова, 5 (авария);

улица Д. Галицкого, 71, 73, 75 (ремонт).

Плановые отключения света продлятся до 17:00 на улицах:

Победителей (дома 106, 108);

переулок Общественный;

проезд Шахматный.

Кроме того, по информации ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" из-за аварии света также нет на улицах Василия Слипака, Дениса Котенко, Инженерной, Квартальной, Победы, проспекте Богдана Хмельницкого, Киргизской и др. Подробный список:

Жители жалуются, что их не предупредили об отключении заранее. Аварийные бригады уже трудятся над проблемами. Коммунальщики обещают восстановить все услуги сразу после завершения работ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре ожидаются масштабные отключения электроэнергии. По некоторым адресам света не будет с 9 утра до 5 вечера.