Защищал продавца цветов: в Днепропетровской области военный подрался с полицией (видео)

В полиции уже отреагировали

В Вольногорске (Днепропетровская область) произошел конфликт между полицейскими и продавцом цветов. В один из моментов в него решил вмешаться военный и это попало на видео.

Изначально кадрами поделился местный житель Сергей Педенко в своем Facebook. Позже факт происшествия прокомментировали в полиции.

"Этот военный защищал продавцов цветов от полиции", — кратко подписал видео Педенко.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

В полиции позже сообщили, что патрульные обнаружили мужчину, который торговал цветами в неположенном месте.

"При составлении административного протокола 44-летний нарушитель начал конфликт с полицейскими. В это время рядом проходил военный, не разобравшись в ситуации, стал препятствовать полицейским в исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Против гражданского мужчины составили административный протокол по статьям 160 "Торговля с рук в неустановленных местах" и 185 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского". Военнослужащий получил протоколы по статьям 185 и 173 "Мелкое хулиганство".

В обоих случаях мужчины могут обойтись штрафами до 500 гривен.

Как сообщалось ранее, в Одесской области 16-летний юноша погиб от огнестрельного ранения. Его товарищ случайно нажал курок ружья во время фотосессии к 8 марта.