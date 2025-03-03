Трактор провалился под лед в Ровенской области: водителя постигла трагическая судьба (фото)

Трагедия на озере: трактор провалился под лед.

3 марта около 09:35 в селе Белое Владимирецкой общины Варашского района произошло трагическое событие. 48-летний местный житель выехал на тракторе "Cherry" на лед озера, однако поверхность не выдержала вес техники, и транспортное средство провалилось под воду.

Как сообщает полиция Ровенской области, очевидцы сразу бросились на помощь и вытащили мужчину на берег. Однако, несмотря на все усилия, врачи лишь констатировали его смерть.

Спасатели извлекли трактор из-под воды и вытащили на сушу. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека). Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Источник: Национальная полиция

Источник: Национальная полиция

Источник: Национальная полиция

Спасатели и правоохранители напоминают об опасности выхода на лед:

Избегайте выхода на лед , особенно если он белого цвета или находится в местах с течением.

, особенно если он белого цвета или находится в местах с течением. Не проверяйте крепость льда ногами – это может привести к трагедии.

– это может привести к трагедии. Если почувствовали, что лед начинает трещать, осторожно двигайтесь назад по тому же маршруту.

осторожно двигайтесь назад по тому же маршруту. При опасности звоните 101 или 102.

Трагический случай в Варасском районе еще раз доказывает, что выход на тонкий лед – смертельно опасен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Белой Церкви заметили необычное природное явление под названием "ледяные блины" на озере. Ледяной покров смотрится довольно эффектно, разделившись на маленькие блины на воде.