Захищав продавця квітів: на Дніпропетровщині військовий побився з поліцією (відео)

У поліції вже відреагували

У Вільногірську (Дніпропетровська область) стався конфлікт між поліцейськими та продавцем квітів. В один із моментів до нього вирішив втрутитися військовий і це потрапило на відео.

Спочатку кадрами поділився місцевий житель Сергій Педенко у своєму Facebook. Пізніше факт події прокоментували у поліції.

"Цей військовий захищав продавців квітів від поліції", — коротко підписав відео Педенко.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

У поліції пізніше повідомили, що патрульні виявили чоловіка, який торгував квітами у недозволеному місці.

"Під час складання адміністративного протоколу 44-річний порушник розпочав конфлікт із поліцейськими. У цей час поруч проходив військовий, який не розібравшись у ситуації, став перешкоджати поліцейським у виконанні службових обов’язків", — йдеться у повідомленні.

Проти цивільного чоловіка склали адміністративний протокол за статтями 160 "Торгівля з рук у невстановлених місцях" та 185 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського". Військовослужбовець отримав протоколи за статтями 185 та 173 "Дрібне хуліганство".

В обох випадках чоловікам можуть виписати штрафи до 500 гривень.

Як повідомлялося раніше, на Одещині 16-річний юнак загинув від вогнепального поранення. Його товариш випадково натиснув курок рушниці під час фотосесії до 8 березня.