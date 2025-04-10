Ударили по складу памперсов: стало известно, куда в Днепре попала российская ракета
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В настоящее время известно о 5 пострадавших в результате обстрела и 1 погибшем
Российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. Как выяснилось впоследствии, во вражеский огонь попал склад с салфетками и подгузниками.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, на месте попадания вспыхнул масштабный пожар из-за хранения горючих материалов.
"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с владельцем", — добавил чиновник.
В соцсетях указали, что, вероятно, россияне применили для обстрела Днепра баллистическую ракету "Искандер-М".
По данным главы ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о пяти пострадавших в результате вражеской атаки. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в городе погиб 42-летний мужчина.
Что известно об обстреле Днепра
10 апреля, около 16:05, раздался мощный взрыв в городе. Воздушные Силы сообщили, что тревогу в Днепропетровской области объявили за несколько минут до обстрела.
Сетью распространяются фото и видео с мест событий — "громко" было в разных районах города.
По информации "Forbes Ukraine", пострадало предприятие корпорации "Биосфера" Андрея Здесенко.
"Пока не понятно, что с людьми, работает большое количество техники", — рассказал он.
Журналисты добавили, что площадь одного из подразделений корпорации Biosphere, "КПД", составляет 34 000 квадратных метров. Там изготавливали продукцию от брендов "Фрекен Бок", Smile и других. Андрей Здесенко на своей Facebook-странице сообщил, что часть складов корпорации в Днепре была уничтожена полностью.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 9 апреля россияне ударили по Днепру беспилотниками. Атака привела к значительным разрушениям и ранениям мирных людей.