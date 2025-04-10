Ударили по складу памперсов: стало известно, куда в Днепре попала российская ракета

В настоящее время известно о 5 пострадавших в результате обстрела и 1 погибшем

Российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. Как выяснилось впоследствии, во вражеский огонь попал склад с салфетками и подгузниками.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, на месте попадания вспыхнул масштабный пожар из-за хранения горючих материалов.

"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с владельцем", — добавил чиновник.

В соцсетях указали, что, вероятно, россияне применили для обстрела Днепра баллистическую ракету "Искандер-М".

По данным главы ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о пяти пострадавших в результате вражеской атаки. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в городе погиб 42-летний мужчина.

Что известно об обстреле Днепра

10 апреля, около 16:05, раздался мощный взрыв в городе. Воздушные Силы сообщили, что тревогу в Днепропетровской области объявили за несколько минут до обстрела.

Сетью распространяются фото и видео с мест событий — "громко" было в разных районах города.

По информации "Forbes Ukraine", пострадало предприятие корпорации "Биосфера" Андрея Здесенко.

"Пока не понятно, что с людьми, работает большое количество техники", — рассказал он.

Журналисты добавили, что площадь одного из подразделений корпорации Biosphere, "КПД", составляет 34 000 квадратных метров. Там изготавливали продукцию от брендов "Фрекен Бок", Smile и других. Андрей Здесенко на своей Facebook-странице сообщил, что часть складов корпорации в Днепре была уничтожена полностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 9 апреля россияне ударили по Днепру беспилотниками. Атака привела к значительным разрушениям и ранениям мирных людей.