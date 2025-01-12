Жители Днепра пожаловались на вонь в городе: что происходит с качеством воздуха (фото, видео)

В сети сообщали о том, что на улице было сложно дышать

В Днепре днем 12 января опять наблюдалось серьезное загрязнение воздуха. Местные жители жаловались на невыносимую вонь и густой смог.

Об этом проинформировал местный telegram-канал "Днепр оперативный". Также там показали снимки того, как выглядело утро для типичного жителя города.

По сообщения Центра гидрометеорологии, туман держался всю первую половину дня. Жители же сообщили, что в это время видимость снизилась до 200-400 метров.

Авторы канала предположили, что причина тумана кроется в выбросах с местного металлургического завода (ДМЗ). При этом местные жители в комментариях пожаловались на "невыносимую вонь", а другие отметили, что утром им было сложно дышать.

Стоит отметить, что по состоянию на 17:50 сервисы оценки качества воздуха показывают, что уровень загрязнения находится на уровне от 57 до 75 микрограммов на кубометр в зависимости от нахождения станции наблюдения. Это соответствует среднему уровню загрязнения.

Как сообщалось ранее, над многими украинскими городами накануне видели редкое лунное гало. Увидеть его успели и жители Днепра.