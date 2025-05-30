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Озеро без права на жизнь: что сделали с жемчужиной Борислава

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Дно Тустановецкого озера покрыто мусором Новость обновлена 30 мая 2025, 09:45
Дно Тустановецкого озера покрыто мусором. Фото Facebook.com

Тустановецкое озеро заслуживает второй жизни

Не только российские захватчики уничтожают уникальные украинские рекреационные зоны. С этим справляются и вдали от линии фронта. На Львовщине приходит в упадок Тустановецкое озеро в Бориславе. Еще 50-60 лет назад здесь были пляжи, можно было прыгать в воду, отдыхали сотни местных и гостей города. Здесь искали чистый воздух, катались на катамаранах, прогуливались к островку внутри озера по мостику, пили "Нафтусю" из источников вокруг, и озеро во времена независимости стало местом сброса сточных вод.

На состояние озера обратил внимание местный житель. В озере почти не осталось воды. Птиц — лебедей и уток, которые были украшением водоема и жили там, несмотря на сложную экологическую ситуацию, "оставили на произвол судьбы на острове (там у них было три гнезда и в уток гнездов 10 было на корых они и сейчас высиживают яйца, но без еды)", — утверждает автор сообщения.

Современное состояние Тустановецкого озера
Современное состояние Тустановецкого озера
Так Тустановецкое озеро выглядело раньше
Так Тустановецкое озеро выглядело раньше

От жемчужины Борислава до канализационного отстойника

Упадок Тустановецкого озера начался с частной застройки окрестных территорий. В погоне за собственным комфортом некоторые хозяева не стали тратиться на септики или ассенизаторов. Зато вывели канализационные трубы прямо в озеро. Ситуация уникальна тем, что преступление против природы здесь совершается открыто и годами. В 2020-х годах начали присоединять местные дома к городской системе канализации. "Два метра ила и канализационных отходов тех домов, которые на горе за тридцать лет", — описывают ситуацию в комментариях.

Тустановецкое озеро грязное и заиленное
Тустановецкое озеро грязное и заиленное
Тустановецкое озеро сейчас
Тустановецкое озеро сейчас точно нельзя назвать местом отдыха

Что с Тустановецким озером сейчас

В мае 2025 стало известно, что озеро отдали в аренду. Местные жители сомневаются в дальнейшей судьбе водоема. Однако сейчас здесь спускают воду и будут очищать водоем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на Виноградаре восстановилось известное Синее озеро. Оно начало высыхать в 2020-х и к 2024 году превратилось в пустырь.

Теги:
#Львовская область #Озеро #Борислав