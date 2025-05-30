Озеро без права на жизнь: что сделали с жемчужиной Борислава

Тустановецкое озеро заслуживает второй жизни

Не только российские захватчики уничтожают уникальные украинские рекреационные зоны. С этим справляются и вдали от линии фронта. На Львовщине приходит в упадок Тустановецкое озеро в Бориславе. Еще 50-60 лет назад здесь были пляжи, можно было прыгать в воду, отдыхали сотни местных и гостей города. Здесь искали чистый воздух, катались на катамаранах, прогуливались к островку внутри озера по мостику, пили "Нафтусю" из источников вокруг, и озеро во времена независимости стало местом сброса сточных вод.

На состояние озера обратил внимание местный житель. В озере почти не осталось воды. Птиц — лебедей и уток, которые были украшением водоема и жили там, несмотря на сложную экологическую ситуацию, "оставили на произвол судьбы на острове (там у них было три гнезда и в уток гнездов 10 было на корых они и сейчас высиживают яйца, но без еды)", — утверждает автор сообщения.

Современное состояние Тустановецкого озера

Так Тустановецкое озеро выглядело раньше

От жемчужины Борислава до канализационного отстойника

Упадок Тустановецкого озера начался с частной застройки окрестных территорий. В погоне за собственным комфортом некоторые хозяева не стали тратиться на септики или ассенизаторов. Зато вывели канализационные трубы прямо в озеро. Ситуация уникальна тем, что преступление против природы здесь совершается открыто и годами. В 2020-х годах начали присоединять местные дома к городской системе канализации. "Два метра ила и канализационных отходов тех домов, которые на горе за тридцать лет", — описывают ситуацию в комментариях.

Тустановецкое озеро грязное и заиленное

Тустановецкое озеро сейчас точно нельзя назвать местом отдыха

Что с Тустановецким озером сейчас

В мае 2025 стало известно, что озеро отдали в аренду. Местные жители сомневаются в дальнейшей судьбе водоема. Однако сейчас здесь спускают воду и будут очищать водоем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на Виноградаре восстановилось известное Синее озеро. Оно начало высыхать в 2020-х и к 2024 году превратилось в пустырь.