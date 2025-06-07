Двойника Байдена нашли в Днепре: он сразу завоевал симпатии горожан (видео)

Мужчина оказался местной знаменитостью

В Днепре заметили бывшего президента США Джо Байдена. Ну, или по крайней мере, мужчину, который очень на него похож.

Мужчина играл на синтезаторе на Набережной и при этом демонстрировал замечательную физическую форму, чем настоящий Байден похвастаться наверняка не сможет. Кадрами поделился telegram-канал "Труха Днепр".

"Дедушка Байден приехал на Набережную и начал исполнять", — говорится в подписи к видео.

Пользователи сети отметили, что мужчину зовут Николай, он действительно является местной знаменитостью и даже играет в рок-группе. Свободное от "гастролей" время он проводит в лицее №120, где обучает детей предмету "Защита Украины". Также он был военруком в 17 Высшем профессиональном училище.

Кроме того, пользователи предположили, что на кадрах можно услышать исполнение песни из репертуара американской рок-группы AC/DC.

Как сообщалось ранее, действующий президент США Дональд Трамп начал распространять безумную конспирологическую теорию о том, у Байдена есть двойники. Оригинального Байдена, по мнению Трампа, якобы "казнили" в 2020 году и с тех пор его заменили "клонами" или "роботизированными существами".