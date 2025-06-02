У Байдена есть клоны? Трамп распространяет безумную теорию заговора

Глава США Трамп склонен к конспирологическим теориям и распространению дезинформации

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social безосновательную теорию заговора, что его предшественник на посту президента Джо Байден был якобы "казнен" в 2020 году. Его роль якобы играют "клоны" или "роботизированные существа".

Что произошло

Как рассказывает NBC News 31 мая Трамп поделился постом анонимного пользователя, который утверждал, что Джо Байден был казнен еще в 2020 году, и что его якобы заменили "клоном", "двойником" и "роботизированным существом без души и разума". Оригинальное сообщение было создано анонимной учетной записью, регулярно публикующей абсурдные теории заговора. Президент США распространил его на свою 10-миллионную аудиторию без комментариев.

Отмечается, что Трамп подвержен конспирологическим теориям и распространению дезинформации. Так, ранее он распространял фейковые утверждения о якобы фальсификации на выборах 2020 года, ставил под сомнение гражданство экспрезидента Барака Обамы, а также делал заявления о якобы гаитянских иммигрантах, которые якобы "едят домашних питомцев". Все эти утверждения были неоднократно опровергнуты.

Что такое "теория заговора"

Теория заговора – это объяснение событий или ситуаций тайным сговором или скоординированными усилиями влиятельных лиц или групп, которое противоречит официальным версиям. Персонажи конспирологических теорий – от правительств и корпораций до тайных обществ до инопланетян.

Конспирологические теории подвергают сомнению официальные объяснения событий и опираются на косвенные доказательства, предположения или неправильно истолкованные факты. Их адепты считают, что "настоящая" история активно скрывается, а отсутствие убедительных доказательств объясняется "тайной заговора".

Теории заговора — очень давнее изобретение. Когда в 64 году нашей эры в Риме вспыхнул пожар, который уничтожил или повредил большинство кварталов города, по Риму поползли слухи, что пожар устроил император Нерон. Он в ответ запустил слухи, что Рим подожгли христиане, что повлекло за собой волну погромов.

Теория "двойников" известных людей — распространенное явление

Тема двойников в политике довольно распространена. В частности, считается, что французский император Наполеон Бонапарт по всей Европе разыскивал людей, похожих на себя и активно использовал их. Использование двойников также приписывают главе нацистской Германии Адольфу Гитлеру, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а накануне президентских выборов в США в 2016 году социальные сети и СМИ писали, что Хиллари Клинтон пользуется услугами двойника.

В Украине в 2004 году, после отравления диоксином будущего президента Виктора Ющенко, в украинском политикуме распространилась версия, которую якобы подменили двойником. Версию с подменой Ющенко продвигал российский маг и иллюзионист Юрий Лонго. Он утверждал, что никакого отравления не было, Ющенко якобы умер, а к власти привели двойника, которому в Польше сделали пластическую операцию. Чтобы скрыть разницу во внешности, якобы "придумали" историю с отравлением Ющенко.

Лидером по использованию двойников является Владимир Путин

Глава России регулярно вызывает подозрения в использовании дублеров вместо себя. Есть версия, что у Путина минимум пять двойников. Он использует их на мероприятиях, где не хочет появляться лично, или для поездок, например, в оккупированные Крым или Мариуполь. Ходят слухи, что двойники Путина имеют разные прозвища — "Крым", "бункерный", "говорун", "Василич".

Как рассказывал "Телеграф", в марте Путин якобы внезапно посетил Курскую область. Однако по сети поползли слухи, что его там не было.