О шортах и майках можно забыть. Погода подготовили неприятный сюрприз на конец июня

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Погода в Украине в конце июня очень удивляет своей непредсказуемостью. На следующей неделе с 23 по 30 июня пройдут дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он сделал прогноз погоды на конец июня.

По его словам, 23 июня через территорию Украины будут периодически проходить атмосферные фронты с северо-запада, поэтому ожидаются временами кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западного направления, умеренный. Температура воздуха будет колебаться ночью в среднем от +8 до +18, днем +17...+25, на юге и местами в западной части 23 июня +25...+29 градусов тепла.

С 24 по 28 июня включительно сильные осадки в Украине не предполагается, только на севере Левобережья и местами в западных областях 25 и 26 июня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ощутимо повысится: ночью ожидается +11…+19, днем +25…+32, в южной части и местами в западных областях воздух разогреется до +33…+35 градусов тепла.

С 29 июня под влиянием циклоничности с севера Европы ожидается новый период похолодания, который затронет практически все регионы Украины, за исключением южной части страны, где жаркая погода сохранится.

Игорь Кибальчич говорит, что температура воздуха сильнее всего упадет в северных, западных и южных регионах страны. Здесь ночью ожидается +9… +15, днем +19… +25. В то же время, на юге, в центре и Закарпатье дневные показатели температуры окажутся в пределах +26… +33, ночью температура будет колебаться в диапазоне +12… +20 градусов тепла.

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