Загадочные огни в небе и "марсианский" Парфенон: показали самые красивые снимки погодных явлений года (фото)

В конкурсе приняли участие снимки со всего мира

Фотографы из 84 стран приняли участие в конкурсе лучших фотографий погодных явлений. Он проводится, чтобы привлечь внимание жителей мира к вопросам изменения климата или просто полюбоваться красотой окружающего мира.

Организаторами конкурса является научное сообщество Royal Meteorological Society, которое занимается развитием климатологии. В этом году оно избрало 10 лучших фотографий, которые боролись за места в трех категориях.

Победителем стал фотограф Ван Синь, который подобрал нужный момент, чтобы снять спрайт. Это своеобразный вид молний, который возникает в верхних слоях атмосферы. Хотя о них как явлении известно с конца 1800-х годов, однако мы по-прежнему знаем о них очень мало.

В номинации лучшее фото на смартфон победила Нур Сяйрин Натася Бинти Азахарин, которая просто хотела запечатлеть восход Солнца в Восточной Яве (Индонезия). Так уж совпало, что в этот момент один из вулканов решил выбросить облако дыма.

В номинации лучший молодой фотограф победила Ангелина Видманн из Австрии, которая опубликовала снимок во время постановки оперы "Мадам Баттерфляй" под открытым небом. По ее словам, дождь сделал сцену еще более драматичной.

Еще одним победителем по публичным симпатиям стало фото из бразильского Порту-Алегри, который в этом году пострадал от наводнений.

Второе место в основной категории занял Энди Грей с фотографией холодного утра в долине Дервент (Великобритания).

В категории фото на смартфон второе место занял греческий Парфенон во время песчаной бури.

Второе место среди молодых фотографов получил еще один британский фотограф Эллис Скелтон, который поделился панорамным снимком из Суссекса.

Третье место в основной категории досталось британцу Джейми Расселу, который показал развитие ливня над морем в заливе Колвел.

Третье место среди молодых фотографов получил Линкольн Уилрайт из Техаса (США), который показал красивый закат с массивным облаком, будто разделяющим небо на две половинки синего и красноватого цветов.

Еще один американец Питер Рейнольд взял третье место в категории снимков на смартфон. Он показал радугу во время посадки в международном аэропорту Сиэтл-Такома

Как сообщалось ранее, недавно Nikon Small World объявил победителей в конкурсе микрофотографии. Этот конкурс позволяет взглянуть на мир под совершенно неожиданным углом.