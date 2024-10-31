От домашнего телефона до агента ФБР. Какие наряды выбрали украинцы на Хэллоуин (фото, видео)

Мы публикуем подборку фото и видео празднования Хэллоуина из разных городов Украины

В Украине и мире в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. В этот день люди одеваются в костюмы разных мифических существ (как правило — нечисти) и проводят костюмированные вечеринки, а дети выпрашивают у взрослых лакомства.

"Телеграф" выяснил, как в разных городах Украины отмечают данный праздник.

Днепр

Как сообщили журналист "Информатор Днепр", в центре города вышли молодые люди. Они были одеты в разные костюмы: окровавленной невесты, чумного врача, Арлекино, ведьмы, монашки, клоуна и агента ФБР.

Одесса

В Одессе на улицы вышли люди в костюмах Смерти, Чумного доктора и не только. Даже свадебная пара загримировала свои лица перед церемонией бракосочетания.

А вот так встречали Хэллоуин на улице Дерибасовской.

Полтава

В Полтаве мужчина одел на голову шлем в виде домашнего телефона и сел в маршрутку.

Киев

В Киевском метрополитене молодые люди прокатились в костюмах Человека-паука, Чумного доктора и группы сталкеров.

Но не только дети в этот день одеваются в костюмы — это делают и взрослые. Например, футболисты киевского "Динамо" красиво поздравили болельщиков с праздником — фото опубликованы на странице футбольного клуба в Instagram. Некоторых игроков было трудно узнать в образах из известных фильмов и историй.

Николай Шапаренко оказался в роли колдуна, которому помогает варить зелье кот. Владислав Ванат предстал в образе из книги "Оно" Стивена Кинга. Голкипер Георгий Бущан примерил плащ хироманта: его образ дополнил череп, который заменил футбольный мяч в руке игрока.

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский бегут по улице с тыквой полной конфет. Александр Караваев появился в костюме Битлджуса — персонажа из готического фильма Тима Бертона.

Николай Шапаренко. Источник: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Владислав Ванат. Источник: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Георгий Бущан. Источник: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский. Источник: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Александр Караваев. Источник: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Кроме футболистов, украинцев с Хэллоуином поздравили и сотрудники ГСЧС. Они одели костюмы разных мифических существ и перевоплотились в персонажей различных фильмов ужасов и в призраков.

Соответствующие видео опубликовали спасатели из Одессы и Борисполя Киевской области в TikTok.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что категорически нельзя делать в праздник Хэллоуин в 2024 году.