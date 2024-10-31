От домашнего телефона до агента ФБР. Какие наряды выбрали украинцы на Хэллоуин (фото, видео)
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Мы публикуем подборку фото и видео празднования Хэллоуина из разных городов Украины
В Украине и мире в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. В этот день люди одеваются в костюмы разных мифических существ (как правило — нечисти) и проводят костюмированные вечеринки, а дети выпрашивают у взрослых лакомства.
"Телеграф" выяснил, как в разных городах Украины отмечают данный праздник.
Днепр
Как сообщили журналист "Информатор Днепр", в центре города вышли молодые люди. Они были одеты в разные костюмы: окровавленной невесты, чумного врача, Арлекино, ведьмы, монашки, клоуна и агента ФБР.
Одесса
В Одессе на улицы вышли люди в костюмах Смерти, Чумного доктора и не только. Даже свадебная пара загримировала свои лица перед церемонией бракосочетания.
А вот так встречали Хэллоуин на улице Дерибасовской.
Полтава
В Полтаве мужчина одел на голову шлем в виде домашнего телефона и сел в маршрутку.
Киев
В Киевском метрополитене молодые люди прокатились в костюмах Человека-паука, Чумного доктора и группы сталкеров.
Но не только дети в этот день одеваются в костюмы — это делают и взрослые. Например, футболисты киевского "Динамо" красиво поздравили болельщиков с праздником — фото опубликованы на странице футбольного клуба в Instagram. Некоторых игроков было трудно узнать в образах из известных фильмов и историй.
Николай Шапаренко оказался в роли колдуна, которому помогает варить зелье кот. Владислав Ванат предстал в образе из книги "Оно" Стивена Кинга. Голкипер Георгий Бущан примерил плащ хироманта: его образ дополнил череп, который заменил футбольный мяч в руке игрока.
Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский бегут по улице с тыквой полной конфет. Александр Караваев появился в костюме Битлджуса — персонажа из готического фильма Тима Бертона.
Кроме футболистов, украинцев с Хэллоуином поздравили и сотрудники ГСЧС. Они одели костюмы разных мифических существ и перевоплотились в персонажей различных фильмов ужасов и в призраков.
Соответствующие видео опубликовали спасатели из Одессы и Борисполя Киевской области в TikTok.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что категорически нельзя делать в праздник Хэллоуин в 2024 году.