Загадкові вогні у небі та "марсіанський" Парфенон: показали найкрасивіші знімки погодних явищ року (фото)

У конкурсі взяли участь знімки з усього світу

Фотографи з 84 країн взяли участь у конкурсі найкращих фотографій погодних явищ. Він проводиться, щоб привернути увагу мешканців світу до питань зміни клімату чи просто помилуватися красою навколишнього світу.

Організаторами конкурсу є наукова спільнота Royal Meteorological Society, яка займається розвитком кліматології. Цього року воно обрало 10 найкращих фотографій, які боролися за місця у трьох категоріях.

Переможцем став фотограф Ван Сінь, який підібрав потрібний момент, щоб зняти спрайт. Це своєрідний вид блискавок, що виникає у верхніх шарах атмосфери. Хоча про них як явище відомо з кінця 1800-х років, проте ми, як і раніше, знаємо про них дуже мало.

У номінації найкраще фото на смартфон перемогла Нур Сяйрін Натася Бінті Азахарін, яка просто хотіла відобразити схід Сонця у Східній Яві (Індонезія). Так збіглося, що в цей момент один із вулканів вирішив викинути хмару диму.

У номінації найкращий молодий фотограф перемогла Ангеліна Відманн з Австрії, яка опублікувала знімок під час постановки опери "Мадам Баттерфляй" просто неба. За її словами, дощ зробив сцену ще драматичнішою.

Ще одним переможцем по публічних симпатіях стало фото із бразильського Порту-Алегрі, який цього року постраждав від повеней.

Друге місце в основній категорії посів Енді Грей із фотографією холодного ранку в долині Дервент (Велика Британія).

У категорії фото на смартфоні друге місце посів грецький Парфенон під час піщаної бурі.

Друге місце серед молодих фотографів отримав ще один британський фотограф Елліс Скелтон, який поділився панорамним знімком із Суссексу.

Третє місце в основній категорії дісталося британцю Джеймі Расселу, який показав розвиток зливи над морем у затоці Колвел.

Третє місце серед молодих фотографів отримав Лінкольн Уілрайт з Техасу (США), який показав гарний захід сонця з масивною хмарою, що ніби поділяє небо на дві половинки синього та червонуватого кольорів.

Ще один американець Пітер Рейнольд взяв третє місце у категорії знімків на смартфон. Він показав веселку під час посадки в міжнародному аеропорту Сіетл-Такома.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Nikon Small World оголосив переможців у конкурсі мікрофотографії. Цей конкурс дозволяє поглянути на світ під несподіваним кутом.