В Анапе, после крушения российских танкеров, гибнет все живое: люди находят птиц в мазуте, а пляжи покрыты нефтью (видео)

На территории российского курорта ввели режим ЧС

Во вторник, 17 декабря, после крушения двух российских танкеров в районе Керченского залива, огромное количество мазута достигло берегов Анапы. Здесь началась настоящая экологическая катастрофа, на устранение которой может уйти до 10 лет.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Также специалисты отмечают, что мазут может попасть в Азовское море и убить в нем все живое.

Известно, что в Анапе из-за загрязнения побережья нефтепродуктами ввели режим ЧС. Берега в районе Бугазской косы сильно загрязнены мазутом, который попал в Черное море после крушения двух российских танкеров.

Местная флора уже активно погибает — жители находят на песке птиц, которые полностью испачканы в мазуте и неподвижно лежат на загрязнённом песке. В опасности сейчас находится и все обитатели Черного моря.

Также нефтепродукты в большом количестве замечены в районе Таманского полуострова в Анапе. Здесь на пляжах виднеются огромные пятна мазута.

На местах развернуты оперативные штабы и проводятся операции по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены жители и волонтеры из Анапы.

По предварительным данным, пятна нефти уже затянули 35 км в районе Анапы. На борту развалившегося танкера "Волгонефть 212" было около 4 тонн мазута. Какое количество нефтепродуктов реально попало в Черное море — неизвестно.

По мнению экспертов, на ликвидацию последствий экологической катастрофы, которая сейчас происходит в Черном море, может уйти до 10 лет.

Из-за разлива нефтепродуктов ожидается массовая гибель птиц, которые будут "увязать" в мазуте. Также загрязненный песок на пляжах необходимо будет собирать и вывозить в огромных количествах.

Под ударом сейчас находится и Азовское море. Если туда попадут нефтепродукты, то это будет большим ударом по экосистеме. Пострадает и рыба, и водоплавающие птицы, и водоросли, и донные организмы.

При этом Greenpeace требует независимого расследования аварии и контроля за ликвидацией загрязнения. Без быстрой очистки моря экологический кризис может длиться долгие годы.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских судна. Речь идет о танкерах "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Инцидент произошел на расстоянии порядка 7 км от берега. В момент крушения в море наблюдался сильный шторм. Волнение моря доходило до 7 баллов.

У танкера "Волгонефть 212" волнами поломало нос, после этого он сел на мель. А второму судну волнами разрубило корму в результате чего оно легло в дрейф.

На борту танкеров могло умещаться совокупно до 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них в результате крушения вылилась в море.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что осенью текущего года в России танкер с нефтью врезался в железнодорожный мост и застрял. Капитан не рассчитал габариты, рубка задела перекрытие моста и баржа застряла.