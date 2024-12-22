Все в мазуте и трупах животных: как сейчас выглядят пляжи Черного моря после крушения российских танкеров (фото)

Мазут для дельфинов и птиц является крайне опасным

На пляжах российских городов Анапа и Новороссийск находят мертвых дельфинов и птиц после крушения двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Кадры публикуют российские Telegram-паблики. Всего с момента аварии двух танкеров погибло 11 дельфинов и более 140 птиц. Из них 8 дельфинов обнаружили на пляжах Новороссийска, также волонтеры выловили более 700 птиц.

В Черном море обитают три вида краснокнижных дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка. Все дельфины, которые погибли, относились к этим трем видам.

По словам российских экологов, окончательно очистить пляжи от мазута можно будет не раньше чем через 1,5 года.

Фото последствий экологической катастрофы также опубликовало Би-би-си.

Источник: BBC News

Источник: BBC News

Источник: BBC News

Мазут продолжает загрязнять побережье: он опасен для рыб и птиц. Токсичные вещества вызывают гипоксию, которая приводит к смерти животных. В то же время очищение пляжей, в том числе, галечных, происходит с трудностями — мазут выносит из моря на побережье, а волонтеры заявляют о нехватке ресурсов и необходимых единиц техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что осенью текущего года в России танкер с нефтью врезался в железнодорожный мост и застрял.