Довбик может получить неожиданное предложение из Англии: его хочет клуб другого украинца

Пока испанский клуб не принял решения о будущем футболиста

Форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик в ближайшее время может оказаться в английской Премьер-лиге. В его услугах заинтересован местный "Арсенал".

Как пишет ресурс Fichajes.net, в лондонской команде ведут поиски забивного форварда. Там считают, что это едва ли не самая главная проблема "Арсенала" на сегодняшний день.

Источник отмечает, что "Жирона" пока не готова прощаться с одним из лучших футболистов своей команды. На данный момент украинец является лучшим бомбардиром "Жироны" и он также получал звание лучшего игрока месяца в чемпионате.

В 26 матчах за "Жирону" Довбик забил 14 голов и семь раз ассистировал своим партнерам. По данным испанского издания, каталонская команда согласится отпустить игрока сборной Украины, если получит за него солидную компенсацию. При этом вероятная сумма трансфера пока не разглашается.

Интересно, что в составе "Арсенала" довольно успешно выступает партнер Довбика по сборной Украины Александр Зинченко. Что касается Довбика, то он проводит первый сезон в Испании. До этого он защищал цвета украинского "Днепр-1".

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Довбик получил очередную награду в Испании. Также мы писали, что недавно форвард получал травму.