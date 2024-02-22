Довбик може отримати несподівану пропозицію з Англії: його хоче клуб іншого українця

Поки що іспанський клуб не ухвалив рішення про майбутнє футболіста

Форвард збірної України та іспанської "Жирони" Артем Довбик найближчим часом може опинитися в англійській Прем’єр-лізі. У його послугах зацікавлений місцевий "Арсенал".

Як пише ресурс Fichajes.net, у лондонській команді ведуть пошуки забивного форварда. Там вважають, що це чи не найголовніша проблема "Арсеналу" на сьогоднішній день.

Джерело зазначає, що "Жирона" поки не готова прощатися з одним із найкращих футболістів своєї команди. На цей час українець є найкращим бомбардиром "Жирони" і він також отримував звання найкращого гравця місяця у чемпіонаті.

У 26 матчах за "Жирону" Довбик забив 14 голів і сім разів асистував своїм партнерам. За даними іспанського видання, каталонська команда погодиться відпустити гравця збірної України, якщо отримає солідну компенсацію. При цьому ймовірна сума трансферу поки що не розголошується.

Цікаво, що у складі "Арсеналу" досить успішно виступає партнер Довбика зі збірної України Олександр Зінченко. Щодо Довбика, то він проводить перший сезон в Іспанії. До цього він захищав кольори українського "Дніпра-1".

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Довбик отримав чергову нагороду в Іспанії. Також ми писали, що нещодавно форвард отримав травму.