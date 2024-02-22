Ему не было равных: Лунин провел невероятный матч и получил заслуженное признание в Европе

Пока у Лунина дела идут очень хорошо

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин продолжает собирать комплименты за свою игру. На этот раз его признали лучшим среди всех футболистов стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии мадридский "Реал" играл против "РБ Лейпциг" и встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Статистический портал Sofascore поставил нашему футболисту оценку 9,6.

Интересно, что такого высокого балла не было ни у одного футболиста, который принимал участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Второй самый высокий балл получил форвард "Манчестер Сити" Фил Фоден — ему поставили 9,2. Третьим в рейтинге оказался хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне с оценкой 9,0.

В игре против немецкой команды страж ворот сборной Украины выглядел просто фантастически и совершил 9 сейвов.

Отметим, что Лунин не является основным голкипером мадридского "Реала". Он выходит в стартовом составе, так как выиграл конкуренцию у Кепы, а основным стражем ворот испанцев является Тибо Куртуа, получивший серьезную травму перед стартом сезона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Лунин услышал ультиматум от руководства "Реала".