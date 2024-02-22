Йому не було рівних: Лунін провів неймовірний матч і отримав заслужене визнання у Європі

Поки що у Луніна справи йдуть дуже добре

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін продовжує збирати компліменти за свою гру. Цього разу його визнали найкращим серед усіх футболістів стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На цій стадії мадридський "Реал" грав проти "РБ Лейпциг" та зустріч завершилася перемогою іспанців з рахунком 1:0. Статистичний портал Sofascore поставив нашому футболістові оцінку 9,6.

Цікаво, що такого високого балу не було жодного футболіста, який брав участь у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Другий найвищий бал отримав форвард "Манчестер Сіті" Філ Фоден — йому поставили 9,2. Третім у рейтингу виявився хавбек "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне з оцінкою 9,0.

У грі проти німецької команди страж воріт збірної України виглядав просто фантастично і здійснив 9 сейвів.

Зазначимо, що Лунін не є головним голкіпером мадридського "Реала". Він виходить у стартовому складі, оскільки виграв конкуренцію у Кепи, а основним вартовим воріт іспанців є Тібо Куртуа, який отримав серйозну травму перед стартом сезону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Лунін почув ультиматум від керівництва "Реала".