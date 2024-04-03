Звездный игрок сборной Украины выбыл из-за травмы: есть ли шансы поехать на Евро-2024

Евро-2024 пройдет летом этого года

Хавбек сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, который недавно вывел из себя россиян, в ближайшее время останется вне футбола. Футболист получил повреждение и после углубленного медицинского обследования узнал неутешительный вердикт.

Как пишет calciomercato.com, украинец травмировался в игре 30-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне". 2 апреля его отправили на обследование и там стало ясно, что у Руслана диагностировано повреждение мышцы бедра.

Таким образом, травма 30-летнего футболиста оказалась довольно серьезной. Если верить источнику, то на восстановление у него уйдет около месяца.

Отметим, что Малиновский регулярно вызывается в сборную Украины и наверняка тренерский штаб рассчитывает на него на чемпионате Европы-2024. Если сроки его восстановления не затянутся, то он должен восстановиться уже к маю, а значит он точно успеет поехать на Евро.

В текущем сезоне Малиновский записал на свой счет 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "Дженоа" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Малиновский угодил в скандал во Франции, обняв футболиста сборной России, но спустя время Руслан извинился за это.