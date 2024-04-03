Зірковий гравець збірної України вибув через травму: чи є шанси поїхати на Євро-2024

Євро-2024 пройде влітку цього року

Хавбек збірної України та італійського "Дженоа" Руслан Малиновський, який нещодавно вивів із себе росіян, найближчим часом залишиться поза футболом. Футболіст зазнав ушкодження і після поглибленого медичного обстеження дізнався невтішний вердикт.

Як пише calciomercato.com, українець травмувався у грі 30-го туру чемпіонату Італії проти "Фрозіноне". 2 квітня його відправили на обстеження і стало ясно, що в Руслана діагностовано пошкодження м’яза стегна.

Таким чином, травма 30-річного футболіста виявилася досить серйозною. Якщо вірити джерелу, то відновлення в нього піде близько місяця.

Зазначимо, що Малиновський регулярно викликається до збірної України і, напевно, тренерський штаб розраховує на нього на чемпіонаті Європи-2024. Якщо термін його відновлення не затягнеться, то він має відновитися вже до травня, а значить він точно встигне поїхати на Євро.

У поточному сезоні Малиновський записав на свій рахунок 3 голи та 2 асисти у 28 матчах за "Дженоа" у всіх турнірах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Малиновський потрапив у скандал у Франції, обійнявши футболіста збірної Росії, але згодом Руслан вибачився за це.