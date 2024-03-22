"Как вам не стыдно": Малиновский набросился на свой бывший клуб, обрадовавшийся победой России
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Украинец, похоже, не понимает, почему итальянский клуб решил прославлять страну-агрессора
В пятницу, 21 марта, сборная РФ провела товарищеский матч против Сербии в Москве (4:0). Один из голов в этой игре записал на свой счет полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, после чего клуб из Бергамо похвастался его взятием ворот в свои соцсетях.
Бывший игрок "Аталанты" и хавбек сборной Украины Руслан Малиновский ворвался в комментарии под соответствующим постом в Instagram и раскритиковал свой бывший клуб. Об этом сообщает "Телеграф".
"Как вам не стыдно", — коротко прокомментировал действия пресс-службы "Аталанты" Руслан. К слову, итальянский клуб пошел на коллаборацию со сборной РФ, чтобы совместно опубликовать видео с Миранчуком.
Добавим, что Сербия стала первой европейской сборной, которая согласилась сыграть с командой РФ после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.
Напомним, игрок "Шахтера" лайкнул пост о победе сборной РФ над Сербией, из-за чего получил огромный штраф. По информации СМИ, футболиста лишат месячной зарплаты. Добавим, что 21 марта сборная Украины провела отборочный поединок на Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины (2:1).