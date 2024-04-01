"Негодяй": в РФ истерят из-за поступка футболиста сборной Украины

Украинец просто высказался о своем бывшем клубе, который подыграл России

Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев оскорбил игрока "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского. Недавно украинский хавбек раскритиковал "Аталанту", за которую он выступал несколько сезонов, за публикацию в соцсетях про успех сборной России и Миранчука в частности.

Соответствующий комментарий Шпинева приводит "Чемпионат". Агент назвал Малиновского "негодяем" и выдал свою версию на скандальную историю про Руслана и российского футболиста "Монако" Александра Головина. По словам Вадима, украинец, выступая за "Марсель", лично просил обменяться футболками с россиянином, а затем все преподнес так, что Головин сам к нему подошел.

— Как Алексей, вы и "Аталанта" отреагировали на комментарий Малиновского?

— Не буду комментировать негодяев, потому что нормальная лексика закончится. Поведение этого человека многогранное и много раз показывалось.

В каждом матче с Сашей Головиным он инициировал все встречи, сам лично просил обменяться футболками, а потом выдал это так, что Головин к нему подошёл. Это же бред! Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки долго и просил администраторов позвать Головина, а потом получилось так, — сказал Шпинев.

Напомним, Малиновский угодил в скандал во Франции, обняв Головина во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Позже Руслан извинился за это.