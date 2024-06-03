Неизвестно, получили ли они вознаграждение за свои выходки

Финал Лиги чемпионов на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, в котором "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию", не обошелся без скандалов. Так, во время встречи на поле выбегали трое фанатов, которые теперь ответят по закону Великобритании.

Как пишет The Guardian, нарушителей порядка оперативно задержали полицейские. В ближайшее время над ними состоится суд.

По данным источника, на поле выбежали 29-летний Евгений Лубненко, который не имеет места регистрации в Великобритании, 28-летний Давид Чернецкий, проживающий в Лондоне, а также 16-летний подросток.

Лубненко предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 3 июня, а суд над Чернецким пройдет 10 июля. Что касается третьего фигуранта, то его имя не раскрывается. Его будут судить 24 июня.

В британской прессе не указывается национальность хулиганов. При этом, если верить пропагандистам российского агентства ТАСС, Евгений Лубненко является гражданином Украины. РосСМИ ссылаются на источник в правоохранительных органах Соединенного Королевства.

Если верить этому сообщению, то хулиганы проникли на поле в начале матча с целью получить 30 миллионов рублей, которые обещал заплатить белорусский треш-блогер Mellstroy (Андрей Бурим). Чтобы получить эти деньги, нужно было выбежать на поле в его футболке.

При этом официальных данных о том, что Евгений Лубненко имеет украинское гражданство — нет. Учитывая поток фейков и пропаганды от россиян, можно предположить, что эта информация также не соответствует действительности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинец Андрей Лунин попрощался с легендой "Реала" после финала Лиги чемпионов.