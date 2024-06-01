"Реал" разбил "Боруссию" Д на "Уэмбли": видеообзор финала Лиги чемпионов

Мадридцы в 15-й раз выиграли главный еврокубок

В субботу, 1 июня, в Лондоне (Великобритания) на легендарной арене "Уэмбли" состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Д — "Реал". Таким образом, еврокубковый сезон был официально завершен.

Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Несмотря на прогноз букмекеров, в первой половине дортмундцы были куда ближе к взятию ворот, чем мадридцы. Карим Адейеми не реализовал фактически два выхода сам на сам, а Николас Фюллькруг попал в штангу. Добавим, что в воротах Сливочных успешно действовал Тибо Куртуа, который вышел в старте вместо украинца Андрея Лунина.

Во втором тайме Сливочные выровняли ситуацию на поле и даже вышли вперед. После подачи с углового отличился Дани Карвахаль. Еще через несколько минут защита немцев дрогнула, что привело к голу в исполнении Винисиуса.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 0:2

Голы: Карвахаль, 74, Винисиус, 83

Предупреждение: Шлоттербек, 40, Забитцер, 43 , Хуммельс, 79 – Винисиус, 35

"Боруссия" Д: Кобель — Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан (Маллен, 79), Брандт, Забитцер — Санчо, Фюллькруг, Адееми (Ройс, 72)

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Камавинга, Вальверде, Кроос (Модрич, 85) — Беллингем (Хоселу, 85) — Родриго (Милитао, 90), Винисиус (Васкес, 90+4)

Статистика матча Боруссия Д - Реал

Полный видеообзор матча "Боруссия" Д — "Реал":

Таким образом, "Реал" сыграет в битве за Суперкубок Европы с победителем Лиги Европы — "Аталантой". К слову, в Лиге конференций победил "Олимпиакос".

Напомним, и "Реал", и "Боруссия" Д уверенно преодолели групповую стадию Лиги чемпионов. Более того, дортмундцы стали первыми в "группе смерти", опередив ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл". Сливочные набрали максимум очков в противостоянии с "Наполи", "Брагой" и "Унионом" (Берлин).

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл немецкий РБ Лейпциг, в 1/4 финала сенсационно прошел английский "Манчестер Сити", а в 1/2 финала Королевский клуб выбил немецкую "Баварию".

"Боруссия" Д в плей-офф ЛЧ прошла нидерландский ПСВ, испанский "Атлетико" и французский "Пари Сен-Жермен".