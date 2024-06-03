Хотів 30 мільйонів рублів від блогера Mellstroy? На фіналі Ліги чемпіонів затримали українця — ЗМІ

Невідомо, чи отримали вони винагороду за свої витівки.

Фінал Ліги чемпіонів на стадіоні "Уемблі" у Лондоні, в якому "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію", не обійшовся без скандалів. Так, під час зустрічі на поле вибігали троє фанатів, які тепер дадуть відповідь за законом Великобританії.

Як пише The Guardian, порушників порядку оперативно затримали поліцейські. Найближчим часом над ними відбудеться суд.

За даними джерела, на поле вибігли 29-річний Євген Лубненко, який не має місця реєстрації у Великій Британії, 28-річний Давид Чернецький, який проживає в Лондоні, а також 16-річний підліток.

Лубненко постане перед Вестмінстерським магістратським судом 3 червня, а суд над Чернецьким відбудеться 10 липня. Щодо третього фігуранта, то його ім’я не розкривається. Його судитимуть 24 червня.

У британській пресі не вказується національність хуліганів. При цьому якщо вірити пропагандистам російського агентства ТАСС, Євген Лубненко є громадянином України. РосЗМІ посилаються на джерело у правоохоронних органах Сполученого Королівства.

Якщо вірити цьому повідомленню, то хулігани проникли на поле на початку матчу з метою отримати 30 мільйонів рублів, які обіцяв заплатити білоруський треш-блогер Mellstroy (Андрій Бурим). Щоб отримати ці гроші, треба було вибігти на поле у його футболці.

При цьому офіційних даних про те, що Євген Лубненко має українське громадянство, — немає. Враховуючи потік фейків та пропаганди від росіян, можна припустити, що ця інформація також не відповідає дійсності.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українець Андрій Лунін попрощався із легендою "Реала" після фіналу Ліги чемпіонів.