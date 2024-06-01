Дело не в Лунине: почему Украина должна болеть за "Реал" в финале Лиги чемпионов

Победа немцев может сильно помешать "Шахтеру"

В субботу, 1 июня, в Лондоне (Великобритания) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Дортмунд — "Реал" Мадрид. От результата этого матча будет зависеть судьба чемпиона Украины в следующем розыгрыше еврокубка.

Об этом сообщает "Телеграф". На кону для Горняков стоит 19 млн евро.

В случе победы "Реала" в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" попадет в групповой этап ЛЧ 2024/25 напрямую и заработает как минимум 19 млн евро. А вот если выиграет Дортмунд, то Горняки начнут свой путь в еврокубках с 4-го квалификационного раунда ЛЧ, рискуя не отобраться в турнир. Потенциальными соперниками "Шахтера" в этом раунде станут: "Ференцварош", "Янг Бойз", "Карабах", "Галатасарай", "Слован" (Братислава).

Таким образом, большая часть украинцев, похоже, будут болеть в финале Лиги чемпионов за "Реал". Не стоит забывать, что за этот клуб выступает украинец Андрей Лунин, правда, в решающей игре сезона вратарь окажется на скамейке запасных из-за болезни.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Боруссия" Д — "Реал" в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, победив в "золотом" матче киевское "Динамо".