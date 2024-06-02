Украинец выиграл Лигу чемпионов и мило попрощался с легендой футбола (видео)

Украинец поздравил немца с окончанием клубной карьеры

В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Д — "Реал" (0:2). Украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин стал двукратным обладателем трофея, однако в текущем сезоне его роль в завоевании титула была ключевой.

Кроме того, клубную карьеру в финале Лиги чемпионов завершил легендарный немецкий футболист Тони Кроос. Об этом сообщает "Телеграф".

Главный тренер "Реала" позволил Кроосу получить "минуту славы" на "Уэмбли". Весь стадион аплодисментами проводил полузащитника, которого заменили во втором тайме. А на скамейке запасных партнеры также уважили Тони, в частности в трансляцию попал момент, на котором Лунин тепло обнимает немца.

Отметим, Лунин является лишь третьим украинцем — обладателем Кубка Лиги чемпионов. До него данное достижение покорилось Андрею Шевченко ("Милан") и Анатолию Тимощуку ("Бавария").

Напомним, "Реал" активно пытается подписать новый контракт с Луниным, который в отсутствии Куртуа продемонстрировал игру мирового класса. Тем не менее Андрей все еще может покинуть команду в текущее межсезонье.