Главный тренер "Реала" хочет отправиться на природу

Сын Карло Анчелотти Давиде рассказал, что будет делать его отец после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне "Реал" Анчелотти обыграл "Боруссию" Дортмунд в решающей игре со счетом 2:0.

Соответствующий комментарий Давиде, который является ассистентом Карло в стане Сливочных, приводит as.com. По словам Анчелотти-младшего, его отец очень сильно устал и хочет отдохнуть.

"Карло принимает решения, но можно сказать, что мы (тренеры и футболисты – Ред.) уже достали его

Он больше не может этого терпеть, он хочет в отпуск, думаю, поедет в Монтану пасти коров, и этот человек этого заслуживает", – сказал Давиде.

Напомним, украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин стал двукратным обладателем Лиги чемпионов, однако в текущем сезоне его роль в завоевании титула была ключевой. Кроме того, Андрей опередил Андрея Шевченко по количеству побед в ЛЧ. Во время финального матча в трансляцию попал момент, как Лунин уважил Тони Крооса, который провел свой последний поединок на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью пытался переманить главную звезду "Реала" в "Фенербахче".