В Херсоне задержан мужчина, который взорвал гранату в центре города: есть жертва

Словесная перепалка привела к непоправимому

Полиция задержала 48-летнего мужчину, который вечером 31 июля взорвал гранату в центре Херсона. Из-за этого погиб 69-летний пенсионер, еще пять человек получили ранения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Взрыв гранаты в Херсоне

Событие произошло в микрорайоне "Северный" в центре города. В полицию сигнал о преступлении поступил в 19:20.

По данным следствия, мужчины отдыхали на площадке у магазина. К ним подошел неизвестный. Произошел конфликт. Неизвестный ушел, а через несколько минут вернулся с взорванной гранатой.

В результате 69-летний пенсионер скончался. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Мужчина, взорвавший гранату, скрылся. Однако правоохранителям удалось найти его. Мужчину уже задержали, его нашли дома. Расследование продолжается.

Он скрылся, но правоохранителям удалось выйти на его след

Ранее "Телеграф" сообщал о нескольких инцидентах с гранатами в столице. Так, один из мужчин бросил боевой снаряд под окна многоэтажки. Этому предшествовала ссора со знакомым.

Подобная ситуация на несколько дней раньше произошла на Нивках. Неизвестный бросил гранату в фасад дома.

Также мы писали, что в двух районах Киева люди обнаружили взрывоопасные предметы. Там были не только гранаты.