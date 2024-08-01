Укр

В Херсоне задержан мужчина, который взорвал гранату в центре города: есть жертва

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Мужчину быстро нашли Новость обновлена 01 августа 2024, 13:47
Мужчину быстро нашли. Фото Коллаж "Телеграфа"

Словесная перепалка привела к непоправимому

Полиция задержала 48-летнего мужчину, который вечером 31 июля взорвал гранату в центре Херсона. Из-за этого погиб 69-летний пенсионер, еще пять человек получили ранения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Взрыв гранаты в Херсоне

Событие произошло в микрорайоне "Северный" в центре города. В полицию сигнал о преступлении поступил в 19:20.

По данным следствия, мужчины отдыхали на площадке у магазина. К ним подошел неизвестный. Произошел конфликт. Неизвестный ушел, а через несколько минут вернулся с взорванной гранатой.

В результате 69-летний пенсионер скончался. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Мужчина, взорвавший гранату, скрылся. Однако правоохранителям удалось найти его. Мужчину уже задержали, его нашли дома. Расследование продолжается.

Мужчина взорвал гранаты в центре Херсона
Он скрылся, но правоохранителям удалось выйти на его след

Ранее "Телеграф" сообщал о нескольких инцидентах с гранатами в столице. Так, один из мужчин бросил боевой снаряд под окна многоэтажки. Этому предшествовала ссора со знакомым.

Подобная ситуация на несколько дней раньше произошла на Нивках. Неизвестный бросил гранату в фасад дома.

Также мы писали, что в двух районах Киева люди обнаружили взрывоопасные предметы. Там были не только гранаты.

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#Полиция #Херсон #Граната #Задержание #Погибшие #Раненые