Число пострадавших резко возросло: последствия удара по многоэтажке в Харькове (фото, видео)

Армия РФ ранила 16-ти летнего ребенка

В ночь на 28 октября, россияне снова атаковали Харьков. В результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома.

Также в здании выбиты окна. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, предварительно ранения получили 7 человек, из них один ребенок. На месте попадания работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям.

"В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий было привлечено более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что харьковский городской голова Игорь Терехов на своей странице в Телеграм сообщил, что взрывы прогремели около 2:13. Позже он добавил, что враг атаковал Холодногорский район.

На утро он отчитался подробнее о ночных обстрелах Харькова. По его словам, на данный момент есть информация о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушке 16-ти лет. В многоэтажке повреждены перекрытия между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.

Как сообщал "Телеграф", 20 октября, войска России обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. Под прицел неприятеля попал объект критической инфраструктуры. Пострадали три человека.