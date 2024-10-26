Не только ядеркой пугают: под Москвой обнаружили секретную лабораторию РФ (фото)

Там работают не только с вирусом Эболы

Объемы строительства новых объектов на территории секретной лаборатории в РФ за два года значительно возросли. Некоторые новостройки похожи на биолабораторию, где работают с опасными вирусами, бактериями и т.д.

Как отмечает The Washington Post, об этом свидетельствуют спутниковые снимки военного городка Сергеев Посад-6 под Москвой.

Корреспонденты, анализируя кадры Google Earth, MAXAR и Planet Lab, заметили, что за два года произошли значительные изменения во время реконструкции старой лаборатории времен СССР. А также началось строительство десятков новых построек.

То есть с начала полномасштабного вторжения РФ развивает объект с высоким уровнем биологической безопасности. На спутниковых снимках видны десятки вентиляционных установок на крыше, признаки подземной инфраструктуры, разделенная планировка, обычно свойственная лабораториям, и несколько похожая на электростанцию.

К тому же, недавно российские официальные лица публично подтвердили, что ученые РФ будут использовать лаборатории для изучения смертоносных микробов, таких как вирус Эбола.

"Россияне объясняют это стремлением укрепить защиту страны от биотерроризма и будущих пандемий. В США лаборатории, работающие с вирусом Эбола, обладают "уровнем биологической безопасности 4" (BSL-4) и оборудуются для работы с наиболее смертоносными и неизлечимыми патогенами", — пишет WP.

В то же время украинский генерал армии, экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж сказал в эфире 24 Канала, что информация о биолабораториях в РФ периодически появлялась в сети и раньше, а сейчас мир получил подтверждение.

"Россия и не прекращала разработку ядерного, химического и биологического оружия. Они называют это "триада глобальной войны". Сначала это была триада сдерживания, а теперь и триада террора", — отметил генерал.

По словам генерала, в Сергиевом Посаде-6 россияне хранят и производят биологическое оружие. Оно может вызвать у людей смертельные, неизлечимые и очень заразные заболевания. То есть по сути РФ может "распылить" эпидемию или даже пандемию, а это местами опаснее ядерных боеголовок.

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