Кількість постраждалих різко зросла: наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові (фото, відео)

Армія РФ поранила 16-ти річну дитину

У ніч на 28 жовтня, росіяни знову атакували Харків. Внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Також у будівлі вибиті вікна. Про це повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина. На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям.

"Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків було залучено понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що харківський міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у Телеграм повідомив, що вибухи пролунали близько 2:13. Пізніше він додав, що ворог атакував Холодногірський район.

На ранок він відзвітував детальніше щодо нічного обстрілу Харкова. За його словами, на даний момент є інформація про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

Як повідомляв "Телеграф", 20 жовтня, війська Росії обстріляли Кривий Ріг балістичною ракетою. Під приціл ворога потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждало троє людей.