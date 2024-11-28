В Харькове прогремели взрывы: чем ударили по городу

Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения

Днем 28 ноября во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. В Воздушных силах Украины предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области и Харькове.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что российские военные бьют по городу КАБами. В связи с этим всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Тем временем в социальных сетях уже появились первые фото после взрывов, на которых видно, что в небо начинает подниматься черный дым.

Также жителей горда предупреждают о повторных пусках. Потому необходимо не игнорировать угрозу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 ноября российские военные использовали новый КАБ против Харькова. В результате взрывом повреждена заправка, гостиница, строительный супермаркет, жилой дом.

Отмечается, что такие КАБы позволят россиянам задавать удары с самолетов Су-30 и Су-34, находясь вне досягаемости ракет AMRAAM на F-16 и других средств ПВО, имеющихся в Украине.