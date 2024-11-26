В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в Сумах горит многоэтажка после взрывов (обновлено)

Над Сумами поднимается дым

Днем 26 ноября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистических ракет со стороны российских военных.

Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы. В Воздушных силах подтверждают, что есть угроза применения баллистического вооружения с севера.

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

В то же время в Воздушных силах сообщают, что для города Сумы была угроза применения КАБов. Вскоре в городе прогремели взрывы.

"Суспільне" пишет, что в Сумах после взрыва случился пожар в многоэтажном доме. Над городом поднимается дым.

Подробности устанавливаются.

В Воздушных силах говорят, что в Одесской области работает ПВО по разведывательному БПЛА. Поэтому местные могут слышать звуки взрывов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 ноября в Харькове раздалось несколько мощных взрывов. Это произошло уже после массированной атаки "шахедов" по Украине. Изначально в регионе не объявляли воздушную тревогу, а после удара по городу область "покраснела" на карте.

Факт взрыва подтвердил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Позже было установлено, что в результате атаки по областному центру есть 19 пострадавших. В их числе оказались 13 женщин и 6 мужчин. 16 раненых находятся в среднем состоянии тяжести. К сожалению, вражеский снаряд попал во дворы среди жилых многоэтажек.