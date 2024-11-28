У Харкові пролунали вибухи: чим ударили по місту (фото)
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Усіх просять перебувати у укриттях до відповідного розпорядження
Вдень 28 листопада під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. У Повітряних силах України попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області та Харкові.
Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що російські військові б’ють по місту КАБами. У зв’язку з цим усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
Тим часом у соціальних мережах вже з’явилися перші фото після вибухів, на яких видно, що у небо починає здійматися чорний дим.
Також мешканців міста попереджають про повторні запуски. Тому потрібно не ігнорувати загрозу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 листопада російські військові використовували новий КАБ проти Харкова. Це бомба і ракета одночасно.Внаслідок вибуху пошкоджено заправку, готель, будівельний супермаркет, житловий будинок.
Зазначається, що такі КАБи дозволять росіянам задавати удари з літаків Су-30 та Су-34, перебуваючи поза досяжністю ракет AMRAAM на F-16 та інших засобів ППО, що є в України.