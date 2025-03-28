"Шахеды" атакуют Украину и днем, и ночью: авиаэксперт рассказал, в чем причина

Анатолий Храпчинский сказал, что сначала россияне использовали пусковые установки по пять дронов

Россия увеличила количество атак "шахедами". Каждую ночь вражеская армия запускает по Украине сотни ударных беспилотников. Последние несколько дней дроны запускали посреди белого дня, есть ли объяснение?

Ответ на этот вопрос "Телеграфу" дал заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, причиной запуска дронов днем стало то, что увеличилось количество средств поражения.

Россия масштабировала производственные мощности

"Они [россияне] масштабировали свои производственные мощности и могут позволить запускать большое количество [шахедов"]. Они шли к тому, чтобы были круглосуточные запуски, чтобы существенно нагружать противовоздушную оборону", — говорит он.

Храпчинский говорит, что сначала оккупанты использовали пусковые установки по пять "шахедов", оборудованных реактивными ускорителями. Авиаэксперт обратил внимание, что сейчас россияне запускают дроны либо с отдельных площадок, либо со специально сооруженных для этого автотрасс, где машина набирает скорость, чтобы "шахед" взлетел.

"Я говорил, что россияне хотят по 500 "шахедов" запускать [в сутки], но для этого нужно понять, как они это будут ресурсно делать. Ведь нужно очень большое количество команд, которые будут запускать "шахеды". И вот поэтому им пришлось начинать днем", — говорит эксперт по дронам.

Можно ли работать на опережение и уничтожать площадки в России

Анатолий Храпчинский также ответил на вопрос, может ли Украина помешать запускам и уничтожать стартовые площадки. По его словам, один такой уже был поражен.

Украинские войска нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников россиян в Орловской области РФ. Генеральный штаб ВСУ писал, что тогда было уничтожено около двухсот БПЛА.

В конце 2024 года крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow уже поражали этот центр обслуживания дронов-камикадзе на Орловщине. Объект состоит из ряда бетонных сооружений и имеет склады для хранения, так и помещения для снаряжения боевых частей и ремонта "шахедов".

В комментарии "Телеграфу" авиаэксперт объяснил, что в центре не только запускали дроны, но и программировали, проводили предполетную подготовку и заправку.

Ранее "Телеграф" писал, что атак шахедами станет больше. Россия собирается усилить удары по Украине с помощью беспилотников.