Ворожий БПЛА "Молнія" атакував багатоповерхівку у Харкові: чим він особливий (фото)

У будинку повилітали шибки

Вибух у Харкові пролунав 2 квітня. Росіяни вдарили безпілотником по багатоповерхівці. Є поранені, серед яких дитина.

Про це у соцмережі повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, йдеться про ударний БПЛА "Молнія".

"БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери", — розповів Ігор Терехов.

За попередніми даними, внаслідок чергового воєнного злочину країни-агресора постраждали п'ятеро осіб, серед яких 10-річна дитина.

"Двоє поранених шпиталізовані, ще двом постраждалим медична допомога надана на місці", — додав мер Харкова.

БПЛА "Молнія" — що відомо

БПЛА "Молнія", який також має назву "Привєт-82", є дроном-камікадзе з прикрученим до нього боєкомплектом. При цьому цей дрон має нестійку навігацію і зібраний, грубо кажучи, "на коліні". Росіяни використовують ці дрони для атак на багатоповерхові будинки, в яких мешкають цивільні особи.

Для виробництва "Молнії" росіяни використовують найдешевшу китайську електроніку. Корпуси в цьому безпілотнику виготовлені з фанери, шпону, пінопласту та 18-міліметрових алюмінієвих труб. Щоб зібрати цей апарат, знадобиться приблизно дві години.

Дрон оснащений системою автопілота з квадрокоптера і не має GPS-модуля, тому управляється оператором виключно вручну.

Характеристики:

тип – FPV-крило,

розмах крила – 1140 сантиметрів,

хорда – 200 сантиметрів,

батарея – 5 000 мАг Li Ion,

зв’язок — ERLS (така ж, як і на FPV),

корисне навантаження – 3 – 5 кілограми,

дальність – 20 – 40 кілометрів,

швидкість – 20 – 25 метрів за секунду,

максимальна висота – 3 кілометри,

модифікації — "Молнія-1" — з одним двигуном, "Молнія-2" з двома двигунами,

приблизна вартість виробництва – близько 300 доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Російської Федерації вже використовувала ці дрони для атак.