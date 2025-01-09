По Харькову ударил редкий российский дрон: на что он способен

Данный дрон имеет неустойчивую навигацию и собран, грубо говоря, "на колене"

В четверг, 9 января, российские войска атаковали Харьков дроном "Молния". По предварительным данным, "прилет" был по гражданскому предприятию в Немышлянском районе на востоке города.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в Telegram. Он отметил, что в настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В то же время начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате атаки пострадал 65-летний мужчина. Правда, его не стали отправлять в больницу — у него обнаружили острую реакцию на стресс.

Что известно о БПЛА "Молния"

БПЛА "Молния", который также имеет название "Привет-82", является дроном-камикадзе с прикрученным к нему боекомплектом. При этом данный дрон имеет неустойчивую навигацию и собран, грубо говоря, "на колене". Россияне используют эти дроны для атак на многоэтажные дома, в которых живут гражданские лица.

Армия Российской Федерации уже использовали эти дроны для атак по тому же Харькову в ноябре 2024 года. Тогда пострадал Салтовский район — россияне целились по гражданским объектам, в частности, торговому центру.

В результате атаки пострадали 4 человека, также был поражен 7-этажный многоквартирный жилой дом, контактная сеть троллейбуса и более 20 автомобилей, которые стояли на парковке рядом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 6 января россияне ударили по маршрутке в Херсоне. Тогда погиб 50-летний мужчина.