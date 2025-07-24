Укр

Россия нанесла удар по Харькову КАБами. Что известно про прилет (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Под ударом центральная часть города Новость обновлена 24 июля 2025, 12:04
Под ударом центральная часть города. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть пострадавшие

Харьков снова под атакой России. Еще до обеда 24 июля в городе раздались два громких взрыва.

Мэр Игорь Терехов сообщил о двух ударах управляемыми авиабомбами по центральной части города в Шевченковском районе. Здесь – плотная жилая застройка.

Первый КАБ упал рядом с многоэтажкой. Сейчас там горят около 15 автомобилей. Вторая авиабомба попала по гражданскому предприятию. Загорелся пожар. "Информация о пострадавших уточняется", — пишет мэр.

В центре поднимается столб дыма. Фото и видео с ним публикуют местные телеграмм-каналы.

Известно, что взрыв произошел вблизи ЖК. По состоянию на 11:30 известно об одном пострадавшем. Городской голова не уточняет, где именно был ранен человек. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что это 27-летняя женщина. Количество пострадавших растет — уже известно про трех.

На 12 часов количество пострадавших резко увеличилось — сейчас 16 человек. Среди них — десятилетняя девочка, получившая острую реакцию на стресс. Спасательная операция продолжается, специалисты работают на месте попаданий.

На месте прилета возле многоэтажки вспыхнул пожар
На месте прилета возле многоэтажки вспыхнул пожар

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия в ночь на 24 июля обстреляла Одессу. Загорелся легендарный рынок "Привоз". На месте атаки дронов по Одессе побывала корреспондентка "Телеграфа" — репортаж со сгоревшего рынка.

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#Харьков #Взрывы