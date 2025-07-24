Россия нанесла удар по Харькову КАБами. Что известно про прилет (фото)

Есть пострадавшие

Харьков снова под атакой России. Еще до обеда 24 июля в городе раздались два громких взрыва.

Мэр Игорь Терехов сообщил о двух ударах управляемыми авиабомбами по центральной части города в Шевченковском районе. Здесь – плотная жилая застройка.

Первый КАБ упал рядом с многоэтажкой. Сейчас там горят около 15 автомобилей. Вторая авиабомба попала по гражданскому предприятию. Загорелся пожар. "Информация о пострадавших уточняется", — пишет мэр.

В центре поднимается столб дыма. Фото и видео с ним публикуют местные телеграмм-каналы.

Известно, что взрыв произошел вблизи ЖК. По состоянию на 11:30 известно об одном пострадавшем. Городской голова не уточняет, где именно был ранен человек. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что это 27-летняя женщина. Количество пострадавших растет — уже известно про трех.

На 12 часов количество пострадавших резко увеличилось — сейчас 16 человек. Среди них — десятилетняя девочка, получившая острую реакцию на стресс. Спасательная операция продолжается, специалисты работают на месте попаданий.

На месте прилета возле многоэтажки вспыхнул пожар

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия в ночь на 24 июля обстреляла Одессу. Загорелся легендарный рынок "Привоз". На месте атаки дронов по Одессе побывала корреспондентка "Телеграфа" — репортаж со сгоревшего рынка.