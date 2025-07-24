Масштабные пожары и многие пострадавшие. Россия атаковала Черкассы ракетами – обновлено (фото)

Среди пострадавших ребенок

Взрывы в Черкассах раздавались в ночь на 24 июля, Россия атаковала регион ракетами. В городе вспыхнули несколько масштабных пожаров, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко на своей странице в Telegram. По его словам, по состоянию на утро спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

UPD. Ракеты, которыми атаковала Черкассы РФ, были со шрапнелью. Об этом рассказал в комментарии Суспильному руководитель ОВА Игорь Табурец.

"Это очень впечатляющая сила от взрыва. Разлет таких обломков, именно такой шрапнели, составляет и до километра", — сказал он.

Что известно об атаке

"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок", — сообщил он.

На местах прилетов работали спасатели, медики, полиция и взрывотехники.

Полиция документирует военное преступление РФ. Объемы разрушений уточняются.

Игорь Табурец сообщил детали утренней атаки на Черкасщину. По словам главы Черкасской ОВА, Черкасщина была атакована крылатыми ракетами. Есть три локации падения обломков указанных ракет, повлекших пожар.

Повреждены около двух десятков жилых домов. Табурец отметил, что работы еще производятся, и повреждений будет гораздо больше. Среди повреждений также учебные заведения, учреждения здравоохранения. Чрезвычайно много в результате пожара были повреждены автомобили. Именно пожар и дым, вызванный горением этих автомобилей, был виден практически над всем городом.

Есть одна локация даже среди городского кладбища. Также повреждены воздушные линии электропередачи.

Атака РФ 24 июля – что известно

Россия ночью запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.

Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", расположенный в историческом центре города.

Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.