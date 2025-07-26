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Жизнь сильнее смерти. Харьков танцует в фонтанах после ночных обстрелов (фото и видео)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
В городе стоит вайб июльского выходного Новость обновлена 26 июля 2025, 11:17
В городе стоит вайб июльского выходного. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне неспособны убить самобытность харьковчан

Харьков, который постоянно подвергается российским обстрелам, несмотря на российский террор, не перестает быть ярким и интересным. В центре города кипит жизнь.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото ярких моментов на площади Свободы. В этот субботний день в Харькове жарко и сухой фонтан притягивает к себе людей. Кстати, он самый большой в Украине.

Пятеро красивых подтянутых девушек в интересной одежде и на каблуках снимали там видео для TikTok в струях воды. Получилось очень эффектно.

Сухой фонтан, Харьков, 26 июля 2025 года
На фоне голубого неба девушки смотрятся очень эффектно
Девушки снимают видео на сухом фонтане в Харькове
Вода придает кадрам колорита
Субботнее утро в Харькове в июле 2025 года
Сухой фонтан, Харьков, 26 июля 2025 года
Сухой фонтан в Харькове имеет 36 метров в диаметре
Девушки снимают видео на сухом фонтане в Харькове
Кадры для соцсетей – невероятные
Субботнее утро в Харькове в июле 2025 года
Девушки снимают видео на сухом фонтане в Харькове
Все девушки на каблуках
Сухой фонтан, Харьков, 26 июля 2025 года
Девушки снимают видео на сухом фонтане в Харькове

Кроме них освежиться в струях фонтана забежала большая колонна бегунов. Участники забега в спортивной одежде разных цветов двигаются по мокрой площади, погода для пробежки прекрасная — небо ясное и голубое, с живописными облачками.

Колонна бегунов на сухом фонтане в Харькове 26.07.2025
В забеге принимают участие много людей
Колонна бегунов, Харьков, сухой фонтан 26.07.2025
Вода освежает и придает силы
Колонна бегунов, Харьков, сухой фонтан 26.07.2025
Эти люди имеют мотивацию на спорт после ночи обстрелов
Колонна бегунов, Харьков, сухой фонтан 26.07.2025
Участница забега
Колонна бегунов на сухом фонтане в Харькове 26.07.2025

В городе стоит волшебная атмосфера июльского выходного — и это после ночи ужасных обстрелов. Харьковчане продолжают жить полной жизнью, несмотря на то, что россияне пытаются отобрать у них и радость и саму жизнь, постоянно атакуя этот яркий и сильный украинский город.

Удар по Харькову в ночь на 26 июля – что известно

В ночь на 26 июля Россия за три часа нанесла по Харькову более 20 ударов. Сначала враг использовал четыре КАБа и две баллистические ракеты, а затем — 15 "шахедов". Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть, сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

По состоянию на утро продолжалась ликвидация семи пожаров в Киевском районе города. Пострадали пять человек, трое из которых — спасатели.

"Они получили ранения уже после первого прилета — во время повторного удара. Враг целится по тем, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", — пишет мэр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут соседние с Харьковом Сумы в 22 км от фронта. Город не сдается — цветет и помогает ВСУ.

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#Харьков #Фото #Відео #Ян Доброносов