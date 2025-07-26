Жизнь сильнее смерти. Харьков танцует в фонтанах после ночных обстрелов (фото и видео)

Россияне неспособны убить самобытность харьковчан

Харьков, который постоянно подвергается российским обстрелам, несмотря на российский террор, не перестает быть ярким и интересным. В центре города кипит жизнь.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото ярких моментов на площади Свободы. В этот субботний день в Харькове жарко и сухой фонтан притягивает к себе людей. Кстати, он самый большой в Украине.

Пятеро красивых подтянутых девушек в интересной одежде и на каблуках снимали там видео для TikTok в струях воды. Получилось очень эффектно.

На фоне голубого неба девушки смотрятся очень эффектно

Вода придает кадрам колорита

Сухой фонтан в Харькове имеет 36 метров в диаметре

Кадры для соцсетей – невероятные

Все девушки на каблуках

Кроме них освежиться в струях фонтана забежала большая колонна бегунов. Участники забега в спортивной одежде разных цветов двигаются по мокрой площади, погода для пробежки прекрасная — небо ясное и голубое, с живописными облачками.

В забеге принимают участие много людей

Вода освежает и придает силы

Эти люди имеют мотивацию на спорт после ночи обстрелов

Участница забега

В городе стоит волшебная атмосфера июльского выходного — и это после ночи ужасных обстрелов. Харьковчане продолжают жить полной жизнью, несмотря на то, что россияне пытаются отобрать у них и радость и саму жизнь, постоянно атакуя этот яркий и сильный украинский город.

Удар по Харькову в ночь на 26 июля – что известно

В ночь на 26 июля Россия за три часа нанесла по Харькову более 20 ударов. Сначала враг использовал четыре КАБа и две баллистические ракеты, а затем — 15 "шахедов". Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть, сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

По состоянию на утро продолжалась ликвидация семи пожаров в Киевском районе города. Пострадали пять человек, трое из которых — спасатели.

"Они получили ранения уже после первого прилета — во время повторного удара. Враг целится по тем, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", — пишет мэр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут соседние с Харьковом Сумы в 22 км от фронта. Город не сдается — цветет и помогает ВСУ.