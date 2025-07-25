Россия второй день подряд бьет по Харькову: попали в медучреждение, есть жертвы (фото)

Пострадали и дома в округе

Россияне второй день подряд бьют по Харькову управляемыми авиабомбами. 25 июля они ударили по Индустриальному району города около 12 дня.

Как сообщает городской голова Игорь Терехов, в результате удара известно по меньшей мере об одном погибшем и шести пострадавших. КАБ попал в здание медицинского учреждения, рядом еще одно лечебное учреждение. Над городом поднимается дым, фото которого публикуют местные телеграмм-каналы.

Обновление на 12:45 На данный момент известно о 7 раненых, среди которых ребенок. Повреждены девять частных домов и два автомобиля. Пожара не было. По словам руководителя полиции области Петра Токаря, частично разрушен третий этаж и крыша тубдиспансера — на момент атаки там находились 13 пациентов и 15 работников. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что под обломками остаются люди.

Что касается вероятного погибшего, директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких сообщил, что человек, которого считали погибшим в результате удара, мог умереть еще до взрыва.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о шести пострадавших, однако уточнил, что среди них ребенок. Девочка 12 лет имеет острую реакцию на стресс. По состоянию на 12.20 в ХОВА не подтверждают гибель человека.

Что касается места попадания, то есть уточнение — предварительно, российский КАБ попал в крышу медицинского учреждения. Также мэр Игорь Терехов отметил, что повреждения получил и частный дом, находящийся недалеко от лечебного учреждения.

Новость дополняется

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 24 июля Россия атаковала КАБами не только Харьков, но и Херсон — ранения получила 75-летняя женщина. Оккупанты также пытаются взять под контроль трассу между Херсоном и Николаевом — они атакуют авто дронами.