Город непокоренных. Как Сумы живут под ежедневными обстрелами России (репортаж)

Город всего в 22 км от линии столкновения

Российские оккупанты ежедневно атакуют Сумы, но город продолжает жить и бороться. Даже летнее наступление на область не напугало оставшихся в городе украинцев.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Сумах и показал, что там происходит сейчас. Заметим, что в результате российских обстрелов 18 июля в городе возникли проблемы с электроснабжением. Есть перебои в работе городского транспорта, коммунальная инфраструктура перешла на генераторы.

"В Сумах не грустно. Много молодежи, минимум разбитых зданий (по крайней мере, сейчас и на первый взгляд). Но при этом много украинского языка. Местные говорят, что жить "трудно и трагично". Но из того, что мы увидели — город живет и будто пытается не замечать войну. При всей сложности такой задачи", — написал главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

Последствия атаки по Сумам

Сумы сейчас

Сумы сейчас

Суммы всего в 22 км от линии столкновения и более чем в 26 км от России, но это не мешает украинцам жить здесь. На фото видно, что в центре города немало людей — кто гуляет с детьми, кто едет на работу или по делам. Город живет и не сдается. Даже ежедневные обстрелы дронами, КАБами и ракетами уже не так пугают людей так, как раньше.

Сумы на карте

По последним данным (по состоянию на май 2025) в Сумах находится 268 409 человек. При этом с начала полномасштабного вторжения с приграничных территорий Сумщины было эвакуировано более 52 000 человек из 202 населенных пунктов. За 2024 год Сумскую область обстреляли 18 994 раза, из которых 106 раз – Сумы. Российские войска продолжают ежедневно бить по городу, но люди не сдаются.

Разрушенный дом в Сумах

Люди в Сумах на остановке

Последствия удара по Сумам

Последствия удара по Сумам

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов в Сумах

На фото можно увидеть не только разрушения, изуродованные дома и укрытия, но и стену, сделанную в цвет флага Украины, довольно яркие авто. Кстати, в объектив корреспондента попала машина розового цвета с леопардовым принтом. В Сумах работают все необходимые структуры, коммунальщики продолжают ухаживать за городом и наводить порядок.

Сумы сейчас

Напомним, недавно в Сумах раздались взрывы. Дрон попал в учебное заведение, есть раненые.

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