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Життя сильніше за смерть. Харків танцює у фонтанах після нічних обстрілів (фото та відео)

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
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Автор
В місті стоїть вайб липневого вихідного Новина оновлена 26 липня 2025, 11:17
В місті стоїть вайб липневого вихідного. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Росіяни нездатні вбити самобутність харків'ян

Харків, який постійно зазнає російських обстрілів, попри російський терор не перестає бути яскравим та цікавим. У центрі міста вирує життя.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото яскравих моментів біля площі Свободи. Цього суботнього дня в Харкові спекотно й сухий фонтан, що розташований там, притягує людей до себе. До речі, він — найбільший в Україні.

П'ятеро гарних підтягнутих дівчат у цікавому вбранні та на підборах знімають відео для TikTok у струменях води. Виходить дуже ефектно.

Сухий фонтан, Харків, 26 липня 2025
На тлі синього неба дівчата виглядають дуже ефектно
Дівчата знімають відео на сухому фонтані у Харкові
Вода додає кадрам колориту
Суботній ранок у Харокві у липні 2025 року
Сухий фонтан, Харків, 26 липня 2025
Сухий фонтан у Харкові має 36 метрів у діаметрі
Дівчата знімають відео на сухому фонтані у Харкові
Кадри для соцмереж - неймовірні
Суботній ранок у Харокві у липні 2025 року
Дівчата знімають відео на сухому фонтані у Харкові
Всі дівчата на підборах
Сухий фонтан, Харків, 26 липня 2025
Дівчата знімають відео на сухому фонтані у Харкові

Крім них освіжитися у струменях фонтану забігла велика колона бігунів. Учасники забігу в спортивному одязі різних кольорів рухаються мокрою площею, погода для пробіжки чудова — небо ясне та блакитне, з мальовничими хмаринками.

Колона бігунів на сухому фонтані у Харкові 26.07.2025
У забігу беруть учать чимало людей
Колона бігунів, Харків, сухий фонтан 26.07.2025
Вода освіжає та додає сил
Колона бігунів, Харків, сухий фонтан 26.07.2025
Ці люди мають мотивацію на спорт після ночі обстрілів
Колона бігунів, Харків, сухий фонтан 26.07.2025
Учасниця забігу
Колона бігунів на сухому фонтані у Харкові 26.07.2025

В місті стоїть чудова атмосфера липневого вихідного — і це після ночі жахливих обстрілів. Харків'яни продовжують жити повним життям попри те, що росіяни намагаються відібрати в них і радість і саме життя, постійно атакуючи це яскраве та сильне українське місто.

Удар по Харкову в ніч на 26 липня — що відомо

В ніч на 26 липня Росія за три години завдала по Харкову понад 20 ударів. Спочатку ворог використав чотири КАБи та дві балістичні ракети, а потім — 15 "шахедів". Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Станом на ранок тривала ліквідація семи пожеж у Київському районі міста. Постраждало п’ятеро людей, троє з яких — рятувальники.

"Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", — пише мер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть сусідні з Харковом Суми за 22 км від фронту. Місто не здається — квітне та допомагає ЗСУ.

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#Харків #Фото #Відео #Ян Доброносов