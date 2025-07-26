Життя сильніше за смерть. Харків танцює у фонтанах після нічних обстрілів (фото та відео)

Росіяни нездатні вбити самобутність харків'ян

Харків, який постійно зазнає російських обстрілів, попри російський терор не перестає бути яскравим та цікавим. У центрі міста вирує життя.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото яскравих моментів біля площі Свободи. Цього суботнього дня в Харкові спекотно й сухий фонтан, що розташований там, притягує людей до себе. До речі, він — найбільший в Україні.

П'ятеро гарних підтягнутих дівчат у цікавому вбранні та на підборах знімають відео для TikTok у струменях води. Виходить дуже ефектно.

На тлі синього неба дівчата виглядають дуже ефектно

Вода додає кадрам колориту

Сухий фонтан у Харкові має 36 метрів у діаметрі

Кадри для соцмереж - неймовірні

Всі дівчата на підборах

Крім них освіжитися у струменях фонтану забігла велика колона бігунів. Учасники забігу в спортивному одязі різних кольорів рухаються мокрою площею, погода для пробіжки чудова — небо ясне та блакитне, з мальовничими хмаринками.

У забігу беруть учать чимало людей

Вода освіжає та додає сил

Ці люди мають мотивацію на спорт після ночі обстрілів

Учасниця забігу

В місті стоїть чудова атмосфера липневого вихідного — і це після ночі жахливих обстрілів. Харків'яни продовжують жити повним життям попри те, що росіяни намагаються відібрати в них і радість і саме життя, постійно атакуючи це яскраве та сильне українське місто.

Удар по Харкову в ніч на 26 липня — що відомо

В ніч на 26 липня Росія за три години завдала по Харкову понад 20 ударів. Спочатку ворог використав чотири КАБи та дві балістичні ракети, а потім — 15 "шахедів". Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Станом на ранок тривала ліквідація семи пожеж у Київському районі міста. Постраждало п’ятеро людей, троє з яких — рятувальники.

"Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", — пише мер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть сусідні з Харковом Суми за 22 км від фронту. Місто не здається — квітне та допомагає ЗСУ.