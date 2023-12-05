10 способов незаметно положить подарок под подушку на День Николая 2025

Эти советы позволят вам сделать утро для ребенка волшебным

В этом году праздник Святого Николая отмечается дважды: 6 декабря по новому календарю и 19 декабря по старому стилю — эта дата приходится на пятницу. С этим днем связано множество известных обрядов и традиций.

Одним из самых волшебных моментов зимы остается ночь на Николая, когда под подушкой у детей неожиданно появляется долгожданный подарок. Но как вручить его так, чтобы не потревожить сон малышей? Существуют полезные советы, которые помогут вам выполнить эту праздничную миссию максимально тихо и незаметно.

Планируйте все раньше времени. Подумайте, где лучше хранить подарок, чтобы он был под рукой, но не в поле зрения ребенка. Идеальным вариантом может быть ваша спальня или шкаф.

Лучшее время для "операции" — глубокая ночь, когда ребенок уже давно спит. Обычно это 2-3 часа после того, как она легла спать.

Перед тем как входить в комнату, снимите обувь. Двигайтесь максимально осторожно и тихо. Если пол скрипит, попытайтесь запомнить "безопасные" места, чтобы ступать только там.

Положите подарок под подушку лёгкими, но уверенными движениями. Старайтесь не касаться самой подушки, чтобы не вызвать чувство движения у спящего ребенка.

Если подарок велик, попробуйте сначала подложить под подушку что-то небольшое, а затем заменить его на подарок. Так ребенок не почувствует внезапных изменений.

Если вы боитесь, что все равно разбудите ребенка, положите подарок рядом с кроватью или в другое место, где он его точно найдет утром.

Перед праздником попробуйте потренироваться. Вы можете попытаться положить под подушку что-то не столь важное, чтобы увидеть, насколько вам удастся это сделать незаметно.

Помните, что самое главное в этой задаче – это любовь и забота, которые вы вкладываете в этот маленький поступок. Даже если ваша миссия не удастся на все 100%, радость и счастье в глазах ребенка, когда он найдет свой подарок, стоит этого.

