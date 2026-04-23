Май в Харькове может стартовать с сюрпризов: каких температур ждать в первые дни месяца

Дожди могут подпортить майские дни

Начало мая встретит Харьков потеплением. Оно будет постепенным, но уверенным.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным ресурса, первые дни месяца, вероятно, будут дождливыми. Температура воздуха 1 — 4 мая будет находиться на уровне 17-18 градусов днем и +8+9 ночью. Но уже к 10 мая столбики термометров могут подняться почти до летних +25 градусов.

Погода в Харькове

На сайте "Укргидрометцентра" также прогнозируют, что с начала мая в Харькове медленно, но уверенно будет теплеть. Возможны дожди.

О потеплении с дождями сообщают также специалисты сайта Meteofor. Они прогнозируют +15 градусов в 10 мая.

