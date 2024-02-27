Новый большой скандал: главный офис "Синево" в Киеве арестован, в компании дали жесткий ответ ГБР

Уголовное производство ведется по факту незаконного вывода из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 годы

Сеть лабораторий "Синево Украина" сообщила об аресте, наложенном Госбюро расследований (ГБР), на здание головного офиса и центральной лаборатории в Киеве. Такие действия в компании считают "безосновательными" и "противозаконными".

В связи с арестом, "Синево" будет вынуждено прекратить деятельность в этом здании, что в последствии приведет к остановке сети лабораторий. Об этом говорится в заявлении компании, пишет "Европейская правда".

"Сеть медицинских лабораторий Синево Украина, которая является частью международной группы Medicover с головным офисом в Стокгольме (Швеция), официально заявляет, что арест, наложенный на здание головного офиса и центральной лаборатории компании, расположенное по адресу г. Киев, пр-т Академика Палладина 46/2 (корп. 3), Лычаковским районным судом Львова по ходатайству ДБР, является противоправным, незаконным, и может считаться давлением на бизнес, который является крупнейшей европейской инвестицией в отрасль здравоохранения Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство ведется по факту незаконного вывода из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 годы.

"Указанное выше уголовное производство ДБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, ни к принадлежащему группе зданию и на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover, в лице своего участника — кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц.

То есть на момент приобретения здания в 2010 году, оно находилось в частной собственности, а не принадлежало государству, соответственно, здание никоим образом не могло быть выведено из государственной собственности в 2016-2021 годах", — добавили в "Синево".

В компании говорят, что с 2023 по 2016 год международная группа Medicover, на правах законного владельца здания, провела реконструкцию здания с целью улучшения его характеристик для ведения бизнеса по предоставлению украинцам качественных лабораторных услуг. По ходу проведения реконструкции площадь здания была увеличена более чем в три раза. Согласно законодательству, после такой реконструкции, здание считается ново созданным его владельцем объектом.

"Вышеуказанное в свою очередь дополнительно доказывает неправомерность наложенного ДБР ареста", — говорится в позиции сети.

В "Синево" также заявили, что арест на здание был наложен ДБР без официального уведомления компании и владельца здания — кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед" и без вызова представителей компаний на соответствующее судебное заседание.

"Синево Украина" стало известно об аресте только по факту появления соответствующей записи в государственном реестре. Такое заявление сделали в компании.

"Учитывая вышеизложенное, компания Синево настаивает, что арест, наложенный ДБР на здание, которое никоим образом не связано, и не может быть связано, с обстоятельствами, которые расследуются в соответствующем уголовном производстве ДБР, здание, которое не может быть вещественным доказательством в таком уголовном производстве является, с правовой точки зрения, незаконным.

Соответствующее уголовное производство ДБР использовано исключительно как надуманный и необоснованный повод для наложения ареста. Следовательно, арест, очевидно, является прямым проявлением давления на международную группу Medicover и лабораторию Синево Украина", — говорится в заявлении.

Наложенный на здание арест предусматривает, помимо стандартных запретов отчуждения имущества, также запрет владельцу здания использовать такое здание любым образом, в том числе путем передачи здания (его части) в аренду другим лицам. Этот факт в компании считают еще одним "подтверждением давления со стороны ГБР".

"Это не только нестандартный для такого рода арестов запрет, но и действие, направленное на блокирование работы медицинской лаборатории Синево Украина, которая единолично использует здание в качестве своего ключевого центра для осуществления административной работы и предоставления услуг по медицинской лабораторной диагностике", — добавили в компании.

"Синево" призывает ГБР и органы власти "к скорейшему решению вопроса в правовом поле и отмене незаконного ареста здания лаборатории".

"В случае немедленного нерешения вопроса лаборатория Синево будет вынуждена прекратить свою деятельность в здании, что приведет к полной остановке работы Синево Украина", — подытожили в компании.

Стоит добавить, что на момент публикации ГБР еще не никак не прокомментировало данную информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАБУ завершило расследование дела по поводу нардепа Анатолия Гунько и его сообщника, которых подозревают в получении взятки в сумме 85 тысяч долларов.