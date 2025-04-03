Пошлины Трампа ударят не только по стали и металлу: что еще США получает из Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Только за прошлый год объем экспорта из Украины в США составил более 1 млрд долларов
Украина стала одним из тех государств, которые попали в список новых пошлин США, введение которых действующий президент страны Дональд Трамп объявил в среду, 2 апреля. Эти 10% должны затронуть все товары, ввозимые в Соединенные Штаты, но что же экспортирует Украина?
Об этом более подробно "Телеграф" расскажет дальше.
Среди топа экспортных товаров нашего государства находится сырье, и речь идет не только о чистой стали, изделиях из металла или сплавах, ведь также США получает от Украины и сельскохозяйственную продукцию, древесину, текстильные изделия и другое.
Что Украина экспортирует в США
Сельскохозяйственная продукция:
- Зерновые культуры: пшеница, кукуруза, ячмень.
- Подсолнечное масло и другие масличные культуры.
- Продукты переработки зерна и бобовых.
Металлургическая продукция:
- Чистая сталь и другие металлы.
- Промышленные сплавы и изделия из металла (в частности, трубы для нефте- и газопроводов).
Машины и оборудование:
- Промышленное оборудование и комплектующие.
- Транспортные средства и авиационные компоненты.
Химическая продукция:
- Нефтехимические продукты.
- Лекарственные и фармацевтические препараты.
Другое:
- Древесина и изделия из нее.
Из этого разнообразия, больше всего (на сумму от 10 до 100 млн долл. в год) из Украины США получает изделий из железа или стали, само железо и сталь, органические химические вещества, медь, древесина и изделия из дерева, а вот от экспорта зерновых культур наше государство получает менее 10 млн долл.
Заметим, что, кроме нововведенных 10%, на украинскую сталь и алюминий уже и так действует тариф в 25%.
Какой объем товаров США получает из Украины
По данным Торгового представительства США, в 2024 году экспорт из Украины в США составил 1,2 миллиарда долларов США, что на 10,1 процента (133,8 миллиона долларов США) меньше, чем в 2023 году. В то же время за 2024 год США продали Украине товаров больше, чем купили у нее. И разница между этими суммами (активное сальдо торговли — ред.) составила 497 млн долларов в 2024 году. Это значительно больше, чем в 2023 году – на 282,2% (769,7 млн. долларов).
В то же время CEIC (статистическая база данных по экономике) пишет, что в 2024 году Украина заработала примерно 1,68 миллиарда долларов США от своего экспорта в Соединенные Штаты. В эту сумму заложена общая стоимость отгрузивших из Украины товаров — сельскохозяйственная продукция, металлы и минеральные товары, а также различные промышленные и промежуточные товары.
По подсчетам Института экономических исследований (ИЭД), экспорт украинских товаров, к которым применены дополнительные пошлины, в 2024 году составил 150 млн долларов. Это 4% совокупного экспорта Украины.
"На первый взгляд, 4% – это немного, – говорят в ИЭД. – Но львиную долю этого экспорта составляют трубы, и американский рынок играет ключевую роль в этой отрасли".
В частности, в общем экспорте украинских труб для нефте- и газопроводов доля США составляет 37%. А в экспорте труб для бурения нефтяных и газовых скважин – 38%. Для сравнения: доля ЕС – 21% и 6% соответственно.
Ранее "Телеграф" писал, что в Сенате США представлен законопроект по масштабным пошлинам против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной.