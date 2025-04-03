Пошлины Трампа ударят не только по стали и металлу: что еще США получает из Украины

Только за прошлый год объем экспорта из Украины в США составил более 1 млрд долларов

Украина стала одним из тех государств, которые попали в список новых пошлин США, введение которых действующий президент страны Дональд Трамп объявил в среду, 2 апреля. Эти 10% должны затронуть все товары, ввозимые в Соединенные Штаты, но что же экспортирует Украина?

Об этом более подробно "Телеграф" расскажет дальше.

Среди топа экспортных товаров нашего государства находится сырье, и речь идет не только о чистой стали, изделиях из металла или сплавах, ведь также США получает от Украины и сельскохозяйственную продукцию, древесину, текстильные изделия и другое.

Что Украина экспортирует в США

Сельскохозяйственная продукция:

Зерновые культуры: пшеница, кукуруза, ячмень.

Подсолнечное масло и другие масличные культуры.

Продукты переработки зерна и бобовых.

Металлургическая продукция:

Чистая сталь и другие металлы.

Промышленные сплавы и изделия из металла (в частности, трубы для нефте- и газопроводов).

Машины и оборудование:

Промышленное оборудование и комплектующие.

Транспортные средства и авиационные компоненты.

Химическая продукция:

Нефтехимические продукты.

Лекарственные и фармацевтические препараты.

Другое:

Древесина и изделия из нее.

Из этого разнообразия, больше всего (на сумму от 10 до 100 млн долл. в год) из Украины США получает изделий из железа или стали, само железо и сталь, органические химические вещества, медь, древесина и изделия из дерева, а вот от экспорта зерновых культур наше государство получает менее 10 млн долл.

Заметим, что, кроме нововведенных 10%, на украинскую сталь и алюминий уже и так действует тариф в 25%.

Какой объем товаров США получает из Украины

По данным Торгового представительства США, в 2024 году экспорт из Украины в США составил 1,2 миллиарда долларов США, что на 10,1 процента (133,8 миллиона долларов США) меньше, чем в 2023 году. В то же время за 2024 год США продали Украине товаров больше, чем купили у нее. И разница между этими суммами (активное сальдо торговли — ред.) составила 497 млн ​​долларов в 2024 году. Это значительно больше, чем в 2023 году – на 282,2% (769,7 млн. долларов).

В то же время CEIC (статистическая база данных по экономике) пишет, что в 2024 году Украина заработала примерно 1,68 миллиарда долларов США от своего экспорта в Соединенные Штаты. В эту сумму заложена общая стоимость отгрузивших из Украины товаров — сельскохозяйственная продукция, металлы и минеральные товары, а также различные промышленные и промежуточные товары.

График экспорта из Украины в США в течение 2024 года

По подсчетам Института экономических исследований (ИЭД), экспорт украинских товаров, к которым применены дополнительные пошлины, в 2024 году составил 150 млн долларов. Это 4% совокупного экспорта Украины.

"На первый взгляд, 4% – это немного, – говорят в ИЭД. – Но львиную долю этого экспорта составляют трубы, и американский рынок играет ключевую роль в этой отрасли".

В частности, в общем экспорте украинских труб для нефте- и газопроводов доля США составляет 37%. А в экспорте труб для бурения нефтяных и газовых скважин – 38%. Для сравнения: доля ЕС – 21% и 6% соответственно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сенате США представлен законопроект по масштабным пошлинам против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной.