Юная украинка задала новый тренд в художественной гимнастике (фото)

Спортсменка сменила имидж, добавив в свою прическу необычную деталь

Юная украинская гимнастка Таисия Онофрийчук в начале 2025 года стала лидером национальной команды. Украинка доминировала на первых трех международных стартах.

16-летняя гимнастка радует болельщиков не только эмоциональностью и яркими костюмами. Недавно спортсменка стала выступать с новой прической, передает Tribuna.

Кроме "пучка", на голове Таисии можно заметить небольшие "колоски". Эта маленькая деталь в прическе наверняка может стать новым трендом в мировой художественной гимнастике, ведь юные спортсмены часто равняются на чемпионов. К слову, на Олимпиаде в Париже Онофрийчук выступала с обычным "пучком".

Таисия Онофрийчук, все фото Ulrich Faßbender

Напомним, Онофрийчук на последнем этапе Гран-при по художественной гимнастике в Тье (Франция) выиграла личное многоборье, а также стала лучшей во всех четырех видах (мяч, булавы, лента и обруч). В Марбелье (Испания) не счету украинки победа в многоборье, а также 2 "золота" и 2 "серебра" в личных соревнованиях. В Эстонии Таисия также была лучшей в многоборье и выиграла 2 "золота", "серебро" и "бронзу" в отдельных видах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российской художественной гимнастике произошли кардинальные изменения в руководстве. Бывшая жена российского олигарха Алишера Усманова Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ на фоне непубличного конфликта с Алиной Кабаевой, которую связывают с главой Кремля Владимиром Путиным.